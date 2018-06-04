عبدالعال يرفع جلسة النواب بعد إقرار العلاوة الاستثنائية وزيادة المعاشات

كتب - أحمد علي:

رفع منذ قليل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء.

وشدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على حضور الأعضاء خلال الجلسة العامة غدا الثلاثاء، لأخذ الرأي النهائي على مشروع الخطة المستدامة والموازنة العامة للدولة العام المقبل.

وقال عبد العال، إن حال عدم الموافقة على الموازنة خلال الجلسة الصباحية غدا، سيتم عقد جلسة مسائية بعد الفطار، وكذلك يمكن عقد جلسة عامة يوم الأربعاء، حال عدم الانتهاء غدا من الموازنة.

كان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة التي عقدت اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل وبحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع العلاوة الاستثنائية في أجور موظفي الدولة، بداية من أول يوليو المقبل، بقيمة 40 جنيهًا، عن المقترح الذي تقدمت به الحكومة