وزير المالية: الدين العام يمثل مأزقاً في الموازنة العامة للدولة

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن الدين العام لا يزال يمثل مأزقاً كبيراً في الموازنة العامة للدولة .

وقال الجارحي خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة 2018-2019، التي عقدت اليوم الاثنين، أن حجم المديونية بلغ 4.3 تريليون جنيه، وسيستمر في الزيادة، لأنه هناك أعباءً وعجز فى الموازنة من 12 إلى 13%، ولولا المنح والقروض لبلغ العجز 17%، وكان العجز الأولي وصل إلى 9% .

وأضاف أن الدين كرقم سيستمر فى الارتفاع، ولكن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع.

وأوضح الجارحي أن الدولة كانت متوقفة تماما، بينما يزيد عدد السكان بشكل رهيب والاقتصاد كان لا ينمو إلا بنسبة 1% تقريبا، بسبب المخاطر السياسية.

وأِشار إلى أن أسعار الصرف وتذبذب سعر الجنيه أثر على الميزان التجارى والصناعة والصادرات واستنزف الاحتياطى من العملة الأجنبية، كما أن تراجع أسعار البترول كان له الأثر السلبي الأكبر.

وقال الجارحي: " هذا العام لأول مرة ينخفض عجز الموازنة تحت سقف الـ 10% فى 2017-2018، ونستهدف 8.4% في العام المقبل".

وشدد وزير المالية على أن الدعم بلغ 600 مليار جنيه فى مجموعه، وهو رقم كبير يستنزف جزءا كبيرا من الإيرادات.​