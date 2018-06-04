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الحكومة والبرلمان يوافقان على رفع العلاوة الاستثنائية للموظفين بقيمة 40 جنيهاً

04:27 م الإثنين 04 يونيو 2018
الحكومة والبرلمان يوافقان على رفع العلاوة الاستثنائية للموظفين بقيمة 40 جنيهاً

الدكتور علي عبد العال

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بناء على طلبه، على رفع العلاوة الاستثنائية في أجور موظفي الدولة، بداية من أول يوليو المقبل، بقيمة 40 جنيهًا، عن المقترح الذي تقدمت به الحكومة.

وبذلك تكون قيمة العلاوة الاستثنائية في أجور الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، 200 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180جنيهًا للدرجات المالية، مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كلًا منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءاً لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.

وطالب عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الاثنين، وزير المالية عمرو الجارحي، برفع قيمة العلاوة الاستثنائية للفئات المختلفة 40 جنيهًا، مضيفا أن " المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الإمكان، لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات، وأقترح أن تكون 40 جنيهًا زيادة لكل فئة من الفئات".

ورد وزير المالية قائلاً : "لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه، أي أن الزيادة تكون 3.5 لـ4 مليار جنيه، لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان، لكن هذا له تأثير في عجز الموازنة، ممكن أن نقوم بعمل اعتماد إضافي، أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام، وأطلب وعدًا منكم بمنحي الحق بالتعامل في الاعتمادات الداخلية"، ورد رئيس المجلس: "لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة".​

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