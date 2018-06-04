بـ600 مليون دولار.. توقيع المرحلة الثانية لـ"الصرف الصحي" بالقرى

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التوقيع بالأحرف الأولى للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، والذي يتكلف 600 مليون دولار أمريكي، بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار.

وحسب بيان، الاثنين، وقع على الاتفاقية كل من المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، وبدرالدين حسن، ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أسامة حمد، ممثل البنك الدولى بمصر.

وقال مدبولى: تهدف المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى إلى مد خدمة قرى 3 محافظات، من القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، وهى: (دمياط، الغربية، المنوفية)، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 178 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالى 900 ألف نسمة، وذلك بهدف استكمال تغطية القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بخدمات الصرف الصحي، والموزعة على 7 محافظات من محافظات الدلتا، وهى: (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – دمياط – الغربية – المنوفية – الجيزة).

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من البرنامج، والتى يجرى تنفيذها حاليًا بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، حققت نجاحات كبيرة طبقاً للبرنامج الزمنى، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع هذا المشروع كأولوية أولى فى هذه المرحلة، من أجل توصيل خدمات الصرف الصحى لأهالينا بالقرى المصرية، موجهاً الشكر لوزيرة الاستثمار التى تدعم هذا المشروع المهم.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن نجاح المفاوضات مع البنك الدولى لتمويل المرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، اعتمد بالأساس على نجاح المرحلة الأولى من البرنامج، والنجاح الكبير الذى تحققه الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات المرافق، ومشروع "الإسكان الاجتماعى".

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، أن الوحدة تقوم بالمشاركة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بوضع برامج لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب العاملين بها.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي فى 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.​