السيسي يُشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للشباب برئاسته

كتبت-ياسمين محمد:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 255 لسنة 2018، الخاص باستبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 المتعلق بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالنص الآتي:

يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عن رئاسة الجمهورية، ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلاً عن المجلس الأعلى للجامعات، خمسة من ذوي الخبرة في مجالات اختصاص الأكاديمية.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس الجمهورية وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود، ويضع المجلس اللائحة الداخلية بإجراءات ونظام عمله.

جاء هذا بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو 2018.