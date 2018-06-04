بتكلفة 55 مليون جنيه.. إطلاق التيار الكهربائي في 12 تجمعًا بمدينة أبوزنيمة

جنوب سيناء – آية السيد:

أكد حمدي عبدالعليم، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، إطلاق التيار الكهربائي في 12 تجمعًا بقرية الرملة التابعة للمدينة خلال الشهر الجاري بتكلفة إجمالية تتعدى الــ55 مليون جنيه، على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى سيتم توصيل التيار الكهربائي لــ8 تجمعات "60 منزل, البدع, الحويت، الدبابات, الحويشي, سرابيت الخادم, دبة الجري, السيح".

كما تتضمن المرحلة الثانية تجمعات "النصب, الرنسه, اللحيان, الروتين" لإنهاء أزمة التيار الكهربائي بهذه التجمعات .

وأوضح رئيس المدينة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين الانتهاء من دعم وتوصيل التيار الكهربائي لتجمع "وادي تال" وتجمع "بن سكر" بتكلفة تتعدى 7.5 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات "البير وملبد والزينة" بتكلفة تصل إلى 2.9 مليون جنيه.