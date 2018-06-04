"عبدالعال" معلقا على ميزانية المجلس: "ليس لدينا ما نخفيه"

كتب- أحمد علي:

علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على حديث النائب هيثم الحريري الذي أعلن عدم اطلاعه على موزانة البرلمان، قائلا: "ليس لدينا ما نخفيه، وننفق 70% من الموازنة على أجور موظفي المجلس والباقي على أعضاء البرلمان".

وأضاف خلال الجلسة العامة، للمجلس، الاثنين، أن اللائحة تنص على وضع لجنة الخطة والموازنة، ميزانية المجلس، ثم تعرضها على اللجنة العامة، التي تصدر قراراها حولها موجها حديثه للنواب: "إذا كنتم تريدون إلغاء نسبة الـ30% ولا تحصلون على مكافآت فأنا أول الموافقين"، لافتا إلى أن ذلك المقترح طرح على لجنة الخمسين لتعديل الدستور ولكن البعض رأى أن ذلك عودة لما قبل 1952، وحدد القانون وقتها وجود نصاب من الأراضي الزراعية أو سندات معينة.

وأضاف: "أنا معكم سواء في إلغائها أو تركها حتى يكون المجلس للكادحين، متابعا: "المجلس في أيدٍ أمينة ونظيفة فنحن قادمون من مجتمع لا يعرف إلا النزاهة".

وداعب عبدالعال النائب محمد الحسيني، قائلا: "مجلس الكادحين مثلك يا محمد".