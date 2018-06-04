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الأحد.. بدء إجراءات الطرح لتشغيل خدمات المتحف الكبير

03:18 م الإثنين 04 يونيو 2018
الأحد.. بدء إجراءات الطرح لتشغيل خدمات المتحف الكبير

المتحف المصري الكبير

كتب- يوسف عفيفي:

تعلن وزارتا الآثار والاستثمار والتعاون الدولي، بدء إجراءات الطرح الدولي "مرحلة التأهيل" لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير بالرماية، الأحد المقبل.

وقالت وزارة الآثار، في بيان اليوم الاثنين، إنه فور إعلان بدء إجراءات الطرح سيتبعه جولة تفقدية للمتحف الكبير بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، للوقوف على آخر أعمال المتحف استعدادا لافتتاح المتحف نهاية العام الجاري.

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