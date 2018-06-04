التعليم: السيسي يشهد فعاليات الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات أكتوبر المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ملتقا عربيا رياضيا فنيا ثقافيا ترفيهيا تنمويا، أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، قالت الدكتورة إنجى مشهور، مستشار الوزير للتربية الخاصة، إنه تقرر أن يكون الملتقى برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أكتوبر المقبل بمدينة السلام "شرم الشيخ".

وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أن الإدارة أعدت خطة عمل كاملة تناولت كافة المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية؛ لإبراز مواهب أطفال مدارس مصر و الدول العربية من ذوي الإعاقات المختلفة.

وأضافت مشهور أن المؤتمر سيضم أيضًا مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الجرافيك والرسم والتصوير والتفصيل وغيرها، كما يشتمل الملتقى على دورة في كرة القدم الخماسية تمتد على مدى أيام الملتقى.

جدير بالذكر أنه ولأول مرة تقيم جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مثل هذا الملتقى، والذى سيتضمن على هامشه أول مؤتمر علمي في مجال التربية الخاصة ودمجهم في المجتمع، من خلال عدد من المحاور.