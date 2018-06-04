التعليم: مد فترة تقديم مقترح الورقة البحثية لمسابقة "الباحثون الشباب" حتى 20 يونيو

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت الدكتورة يسرا علام، مستشار وزير التربية والتعليم للتسويق والترويج، أنه تقرر مد فترة تقديم الورقة البحثية لمسابقة "الباحثون الشباب" حتى ٢٠/٦/٢٠١٨، مؤكدة أنه سيتم توفير إقامة كاملة ووجبات غذائية للطلاب أثناء ورشة العمل التي ستنعقد في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لمدة أسبوع ابتداءً من ٨ يوليو القادم.

جدير بالذكر أن مسابقة "الباحثون الشباب" تسعى إلى تأهيل وتحسين أداء طلاب مدارس المرحلة الثانوية بكافة محافظات الجمهورية، على مهارات البحث العلمي وتقديم الأوراق البحثية بالإضافة إلى زيادة وعى الطلاب والمجتمع المصري بأهمية "بنك المعرفة المصري "EKB "كمصدر من مصادر التعليم، حيث تشمل المسابقة مجالات التكنولوجيا (المياه-الطاقة-الغذاء-الهندسة) والطب والأحياء والإعلام وريادة الأعمال.