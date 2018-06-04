وزير الكهرباء يتابع تنفيذ خطط التطوير في شركة شمال القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

يواصل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته الدورية برؤساء شركات التوزيع والنواب وقيادات فرق العمل للوقوف على مستجدات ما تم تنفيذه في خطط التطوير ودفع بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات من الجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المعدة، حيث تابع ما تم الوصول إليه في تنفيذ خطط التطوير بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ويمتد نطاق عمل شركة شمال القاهرة إلى عدد من المناطق وتتضمن "الخانكة - شبرا مصر- شبرا الخيمة - مصر الجديدة - الحلمية - المرج - مدينة السلام - العبور - العباسية - مدينة نصر - القاهرة الجديدة - القلج - أبوزعبل - مسطرد - روض الفرج".

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لكل من الخطة الاستثمارية الممولة بقروض والخطة الاستثمارية الذاتية وما تم تركيبه من مهمات، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات والضبطية القضائية.

وقال المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إنه تم إحلال وتجديد وعمل العديد من التوسعات لـ (25) موزعا، و (877) محولا، و(146) كشكا، و(58) عامود جهد متوسط، و 1188,24 كم كابلات جهد متوسط.

وحول الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الذاتية، أضاف عارف أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وتوسعة لشبكة الجهد المنخفض لـ (1795) صندوقا، و(648) لوحة جهد منخفض، و(4870 ) عامودا منخفضا، و(793,441) كم كابلات منخفضة، و(1021,5) كم موصلات.

وبشأن الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، أشار المهندس ناجى عارف إلى أنه تم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية في 9 مناطق بتكلفة بلغت حوالى (612 مليون جنيه).

كما استعرض المهندس عارف أيضا نتائج أعمال الضبطية القضائية حتى 15/5/2018 وذلك للقضاء على سرقات التيار حيث بلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها حوالى 3349 محضرا، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله حوالى 7,9 مليون جنيه.

فيما، أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر - خلال الاجتماع - على توفير العدادات بكل الشركات، والاهتمام بتوثيق كل عمليات التطوير في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وشدد على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ.

ونوه الوزير - خلال الاجتماع - بضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.

كما تمت أيضا مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

وتأتي مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلا عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.​