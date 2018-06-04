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عبدالعال: حكومة إسماعيل لا تتحمل مسئولية الديون المتراكمة

02:59 م الإثنين 04 يونيو 2018
عبدالعال: حكومة إسماعيل لا تتحمل مسئولية الديون المتراكمة

الدكتور علي عبد العال

القاهرة- أ ش أ:

رفض رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال تحميل حكومة المهندس شريف إسماعيل مسئولية الديون المتراكمة التي تتضمنها موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2018-2019.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 18-2019.

وقال عبد العال :" هذه الحكومة ليست هي التي أغرقت مصر في الديون، الديون متراكمة من الحكومات السابقة، والمشروعات القومية التي انطلقت مؤخرا لم تشهدها مصر من قبل منذ سنوات طويلة ومنذ بناء مشروع السد العالي، النظام السياسي الحالي هو من أحيا المشروعات العملاقة".​

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مجلس النواب علي عبد العال شريف إسماعيل موازنة الدولة للعام المالي

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