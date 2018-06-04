"التعليم": قبول إجابة الأسئلة المشابهة في "اللغة العربية" للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الاتفاق بين مدير عام تنمية المادة والموجهين والمعلمين، أثناء لقاء "الفيديو كونفرانس"، أمس الأحد، بالتزام الدقة في التقدير والمراجعة للحد من شكوى المتضررين.

وفيما يخص الأسئلة المقالية: تقبل إجابة الطالب المشابهة لما ورد فى النموذج ومن أمثلة ذلك: سؤال نص لمحات من حياة العقاد، فتقبل الإجابة التى يربط فيها الطالب بين سمات الأسلوب وشخصية العقاد، ويقبل من الطالب مفرد (دلائل) (دليل أو دلالة) وكذلك تقبل الجموع الأخرى لكلمة ( قليل) بجانب الجمع ( أقلاء) مثل: قُلُلٌ و قُلُلُون، والجمع السالم لها (قليلون أو قليلات).

وبخصوص امتحان الدمج تم إضافة (درجة) للسؤال (2) على السؤال (1) فيصير تقديره من (درجتين)، وهذا للصالح العام، ولصالح الطلاب.

وفي بيان، اليوم الاثنين، لفت حجازي إلى استحداث الوزارة هذا العام لقاءات "الفيديو كونفرانس"، التي تتشكل من مدير عام تنمية المادة "مستشار المادة"، واللجنة الفنية واضعة الامتحان؛ للإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالمادة الممتحنة؛ لتحقيق رؤية ومعايير واضحة ودقيقة في تقدير الدرجات بدءًا من تقدير العينة العشوائية وانتهاءً بتقدير الدرجات النهائى.

وأوضح حجازي، أن الطلاب المكفوفين أدوا الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية الورقة الثانية، ولم تتلقَ الغرفة أي شكاوى، خاصة بالامتحان.

وجدير بالذكر أن عدد الطلاب المكفوفين بالثانوية العامة (201) طالب وطالبة موزيعين على عدد (25) لجنة على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل سيؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة، غدًا الثلاثاء، الامتحان في مادتي (الاقتصاد والإحصاء)، وطلبة مدارس المتفوقين (STEM) يؤدون الامتحان في مادة (مقاييس المفاهيم في اللغة الإنجليزية).