وزيرا التعليم والهجرة يناقشان سبل إنجاح "مصر تستطيع" المقبل - صورة

كتبت-ياسمين محمد:

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ لبحث آليات العمل في الفترة المقبل؛ لتنفيذ مؤتمر "مصر تستطيع" المزمع عقده، منتصف ديسمبر المقبل، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والهجرة، والذي من المقرر أن يتناول قضايا التربية والتعليم.

وبحسب بيان، الاثنين، حضر اللقاء: هشام السنجري، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، ياسر عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف على التعليم الخاص والدولي، حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفني، الدكتورة نرمين النعماني، المستشار الفني للإدارة العامة للعلاقات الدولية، والدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج، ومن وزارة الهجرة: مها سالم، مستشار الوزير للاتصال السياسي والإعلامي ومنسق المؤتمر، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشؤون المشروعات والمؤتمرات.

قال شوقي، إن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاجتماع الخبراء في الداخل من مجموعة مميزة من خبرائنا في الخارج؛ لبحث التحديات التي تواجه التعليم، وعرض المنظومة الجديدة للتطوير التي تتبناها الوزارة، ودور التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات، بالإضافة إلى بحث السبل التي يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات بصورة غير نمطية، وكذا الاستفادة من تجارب دولية ناجحة.

وأشار شوقي إلى أن مؤتمرات "مصر تستطيع" حرصت على إطلاق مرحلة جديدة من تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين أبناء مصر في الخارج، ووطنهم من خلال المنهج الذي تتبناه وزارة الدولة للهجرة، وكذا تعظيم مبادئ الانتماء لدى الأجيال الجديدة من أبناء المغتربين المصريين، والتأكيد أن ترسيخ هذا الانتماء يحافظ على هويتهم في مواجهة الثقافات الأخرى.

ومن جهتها اقترحت مكرم إعداد تصور كامل لأهم أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار استراتيجية الدولة "رؤية مصر 2030"، وأكدت رغبتها في التعرف على الملفات والقضايا التي تخص التعليم قبل الجامعي، حتى إرسالها للعلماء والخبراء المصريين بالخارج، مشيرةً إلى أن اختيار موضوع التربية والتعليم ليكون المحور الرئيسي للمؤتمر يرجع إلى أنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، وسر بناء الإنسان الذي تقوم عليه التنمية، والذي حدده رئيس الجمهورية كأهم محور للمرحلة المقبلة في إطار خطة التطوير التي أعلنتها الحكومة.

وأضافت مكرم أن المؤتمر سيشارك فيه عدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لبحث أهم الملفات والمحاور التي سيتناولها المؤتمر.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعد الرابع في إطار سلسلة المؤتمرات الوطنية لعلما ء وخبراء مصر بالخارج، والتي تنظمها وزارة الهجرة.