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    السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني

    02:06 م الإثنين 04 يونيو 2018
    السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- عمر مصطفى:

    أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.

    وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما تم التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتطورات الأزمات القائمة في بعض دول المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين أكدا خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على دفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.​

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