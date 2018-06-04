مد فترة مسابقة القوات المسلحة لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

كتب- عمر مصطفى:

قررت القوات المسلحة مد فترة تلقي أعمال تصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب، لمدة شهر؛ تقديرًا لما قدمه أبطال القوات المسلحة والشرطة من بطولات وتضحيات للقضاء على الإرهاب وتأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وحسب بيان، الاثنين، يستمر تلقي الأعمال المشاركة حتى 30 يونيو المقبل، على أن تسلم الأعمال باليد على العنوان التالي: إدارة الشئون المعنوية 11- شارع العروبة – مصر الجديدة – القاهرة.

وتُضاف إلى شروط المسابقة تقديم نموذج مجسم (ماكيت) للميدالية المقدمة قطرها لا يقل عن 20 سم، ولمزيد من المعلومات عن شروط المسابقات زيارة "الموقع الرسمي لوزارة الدفاع"على شبكة الإنترنت www.mod.gov.eg.

يأتي ذلك تقديرا لما قدمه أبطال القوات المسلحة والشرطة من بطولات وتضحيات للقضاء على الإرهاب وتأمين الحدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

ويشترط في التصميمات أن تقدم بصورتين (خطى- مجسم ثلاثي الأبعاد) على ألا يتعدى قطر الميدالية عن 5 سم، ويوضح بالتصميم جميع التفاصيل المستخدمة به، ويسمح بإدارج بعض الكلمات مثل (مصر تكافح الإرهاب - الحرب على الإرهاب وغيرها).

تقدم الأعمال المرسومة على أسطوانة مدمجة (CD) تضم التصميم معالج من جميع الجهات (أمامي وخلفي)، ومصحوبة بشرح لكل الرموز والعناصر المستخدمة بها، على أن يرفق المتقدم السيرة الذاتية والأعمال السابقة له إن وجدت، ويجري استلام الأعمال المشاركة في موعد أقصاه (15) يومًا من تاريخ الإعلان عن المسابقة، ولا يلتفت للأعمال المقدمة بعد هذا التاريخ.