"السجيني": الفساد كان وما زال في المحليات لكنه لن يستمر

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال، بشأن انتشار الفساد في الإدارات المحلية المختلفة، ودوره في تآكل التنمية.

وقال عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، في اجتماع اللجنة اليوم، إنه كلما انصلح حال المحليات، انصلح حال الدولة المصرية ومختلف توجهاتها، ولكن الوضع الذي تمر به مصر بشأن انتشار الفساد باعتراف الحكومة قبل البرلمان، يتطلب وقفة حاسمة؛ للحد من هذه الظاهرة التي تأكل التنمية على الملأ، قائلا: "آخر تقرير حكومي بشأن الرقابة على أدائها تضمن أرقامًا خيالية في ضياع أموال المصريين بواقع 2 مليار و23 مليون جنيه مخالفات وأيضا التعديات الكبيرة على الأراضي سواء بالبناء أو الزراعة".

وأضاف كمال، أن كل المحافظين لم يتحركوا لمواجهة تعديات الأراضي إلا بحديث رئيس الجمهورية، وهذا يعد فسادًا وتراخٍ عن أداء المهمة المنوطه بهم، كون القانون ينص على أن المحافظ مسؤول عن الدفاع عن الأراضي التي تملكها الدولة، مطالبا بضرورة أن تقدم الحكومة بيانًا بما تم على تعديات الأراضي وآليات الاستفادة منها".

وعقب على حديثه اللواء نبيل محمود محمد، مستشار وزير التنمية المحلية، بأن قطاع التفتيش بالوزارة تم تفعيله بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ويعمل على متابعه ورصد ورقابة أعمال الإدارات المحلية لمواجهة كافة سبل الفساد المنتشر قائلا: "ننفذ جولات مفاجئة للتفتيش على العمل ونحيل أي مخالف للنيابة العامة".

وطالب مستشار وزير التنمية المحلية بضرورة دعم هذا القطاع وتطويره، من أجل أداء دوره والنهوض به، لمواجهة جميع سبل الفساد، مؤكدا على أن الفساد، ومن يقول خلاف ذلك هو خائن للدولة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على مواجهته بشكل حاسم من خلال قطاع التفتيش.

من جانبه قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، "الفساد كان ولايزال في المحليات لكنه لن يظل إن شاء الله".​