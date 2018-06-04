بكري محذرًا: صندوق "النكد الدولي" يسعى لإفقار الشعوب

كتب- أحمد علي:

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بالحفاظ على وحدة المجلس والابتعاد عن الخلافات التي ستمزقه، مؤكدًا أن هناك محاولات للعب على التناقضات داخل المجلس لإحداث فرقة داخله.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، أن ائتلاف دعم مصر هو ائتلاف الأغلبية، ومن مصلحتنا الحفاظ على هذا الكيان مثلما نحافظ على الأحزاب وفقا للدستور.

وأضاف: "أرى أن عبث لوضع المجلس في حيرة هو أمر ضد الدولة وضد الوطن ونحن نواجه تحديات جسامًا من الداخل والخارج محذرا من خطورة الفرقة قائلا: "من يسعون للمكاسب السياسية سيجعلوننا نجني آثارا صعبة".

وانتقد بكري، صندوق النقد الدولي، واصفا إياه بصندوق "النكد" الذي يعمل على إفقار الشعوب، مطالبا بضروة زيادة العلاوة لأنها غير كافية.​