"العصار": مصر لاعب رئيسي ومؤثر بالمنطقة على مستوى القدرات العسكرية

كتب- عمر مصطفى:

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن استضافة مصر لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، يؤكد دورنا المهم كدولة قوية ورائدة في المنطقة بالقطاع العسكري.

وأضاف العصار، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه على مدار الأعوام القلائل الماضية، أصبحت مصر لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في المنطقة على مستوى القدرات العسكرية والدفاعية، ونتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع اللاعبين الدوليين لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة.

كما أنه لدينا الكثير من الثقة في أن استضافة مصر لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية هذا العام سيعزز من مكانة مصر كمنصة لتبادل الخبرات التقنية العسكرية بين جميع الدول المشاركة، وزنتطلع لاستعراض إمكانات العارضين المصريين الذين سيمثلون قدرات السوق المحلية."

وزارت الشركة القائمة على الحملة التسويقية للمعرض، معارض للأنظمة الدفاعية والعسكرية في إنجلترا، والإمارات العربية المتحدة، والهند والسعودية وماليزيا والأردن من أجل الترويج لهذا الحدث في مصر.

وقالت الشركة، في بيان، إن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018" تلقى الكثير من الدعم من قبل القوات المسلحة المصرية، حيث استقبل المعرض طلبات كثيرة للإنضمام من أهم العارضين المحليين والعالميين المتخصصين في المنتجات والحلول العسكرية والدفاعية، ومن المتوقع للمعرض أن يضم عدد غير مسبوق لأكثر من 300 شركة عارضة ومؤسسات عسكرية.

ويقام معرض "إيدكس 2018"، على مساحة 3 صالات عرض كبيرة في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، عددًا من الأجنحة لأهم الدول في المجال الدفاعي والعسكري وعلى رأسهم الأجنحة السبع الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة.

كما أنه من المقرر للمعرض أن يُعقد تكراره كل عامين، من أجل دعم العمل في مجالات التسليح العسكري وأنظمة الدفاع، حيث سيستهدف المعرض أيضًا الترويج السياحي لمصر كوجهة قوية لها مكانتها على خارطة الأنظمة العسكرية في المنطقة، مما يعزز من صورتها وإمكاناتها التي تؤهلها لاستضافة أكبر الأحداث والفعاليات على الساحة العالمية وفي أهم المجالات.

من جانبه قال توماس جونت، مدير الفعاليات، بمعرض إيدكس 2018، إننا نؤمن بأن مصر من أفضل الدول القادرة على استضافة وتنظيم معرض من الدرجة الأولى مثل معرض إيدكس لهذا العام.

وأضاف توماس، أننا نعتقد أن يتصدر الحدث قائمة الفعاليات في مجال الدفاع والأمن على مستوى العالم، مشيرا إلى التواصل مع المزيد من الشركات المصرية في الفترة المقبلة."

وقد أعلنت Dassault Aviation الفرنسية عن انضمامها لرعاة المعرض كراعي بلاتيني، بالإضافة إلى MBDA، الشركة الرائدة عالميًا وعلى مستوى القارة الأوروبية في مجال تصنيع المعدات الحربية وأنظمة القذائف، الراعي الذهبي للحدث، وشركة Alkan CIT وشركة التدريع للصناعة والتجهيزات العسكرية المشاركين كرعاة برونزيين للمعرض.

يذكر أن، القوات المسلحة المصرية من أهم وأكبر الداعمين لمعرض EDEX 2018، الذي يعد من أكبر الفرص والتجمعات لعرض آخر المستجدات في مجالات التكنولوجيا، والمعدات، والنظم في البر والبحر والجو.