ننشر قرار تعديل نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة - صورة

كتبت-ياسمين محمد:

رفع الدكتور أحمد شلبي، مستشار مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، مذكرة للعرض على الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحان الثانوية العامة، بشأن إضافة بعد التعديلات على نموذج امتحان اللغة العربية، الذي أداه طلاب الثانوية العامة، أمس الأحد.

وجاء بالمذكرة -التي حصل مصراوي على نسخة منها- "تباينت المعاجم اللغوية حول جمع أخرى لكلمة "قليل" الواردة في موضوع "القدس مدينة عربية"، وللصالح العام، ولصالح أبنائنا الطلاب، قد ترون سيادتكم الموافقة على:

1- الجموع الأخرى لكلمة "قليل" بجانب جمع "أقلاء" مثل "قُلُلٌ"، قُلُلُون"، والجمع السالم "قليلون وقليلات"، وكذلك مفرد "دلائل": دليل، بجانب المفرد "دلالة"، وكذلك التأكيد على أن "لمحات من حياة العقاد" مثلًا، فيقبل من الطالب ما يشابه النموذج إذا ربط بين سمات أسلوبه وخصائص شخصية العقاد، حيث عن أسلوبه منطقي يعتمد على المقدمات والنتائج، وله طابع الدراسة والاستقصاء والتمحيص، وهذا صدى لفرديته واعتزازه بذاته.

2- وفي امتحان طلاب "الدمج"، السؤال الثاني في الأدب له "درجة"، توزع على السؤال الأول فيصير من "درجتين".

ووافق الدكتور رضا حجازي، على المقترح المقدم واعتمده ووجه بتعميمه على جميع لجان التقدير عن طريق مشرف تقدير الدرجات بالقطاعات باعتباره أمر هام وعاجل جدًا.

وأوضح الدكتور أحمد شلبي، في تصريح لمصراوي، أن هذه التعديلات جاءت بناء على ما أسفر عنه الاجتماع الذي عقده، أمس الأحد، مع مقدري الدرجات على مستوى الجمهورية، من خلال شبكة "الفيديو كونفرانس"؛ للنظر في نموذج الإجابة، وتحليله وإضافة أي تعديلات عليه.

