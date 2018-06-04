ننشر نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة - صور

كتبت-ياسمين محمد:

حصل مصراوي، على نسخة من نماذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، الذي أداه الطلاب أمس الأحد.

ووضعت وزارة التربية والتعليم، 4 نماذج إجابة، للامتحان، وفقًا للنماذج المختلفة لكراسات الامتحان "أ، ب، ج، د"، التي تتفق في الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، وحصل مصراوي على النموذج "ب".

ويصحح كل نموذج في حجرة منفصلة، ويتولى كل معلم تصحيح 16 كراسة امتحان فقط يوميًا، ضمانًا لدقة التصحيح.

وأجرت وزارة التربية والتعليم، إضافة على نموذج الإجابة بوضع إجابات إضافية لجمع كلمتي "دليل وقليل"، اللتين وردتا بالامتحان.

وبدأ نحو 9000 مقدر، اليوم الاثنين، تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية بـ 11 كنترول على مستوى الجمهورية.