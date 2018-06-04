"الزراعة" تكشف حقيقة نقل حديقة الحيوان إلى العاصمة الإدارية

كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن كل ما أثير بشأن نقل حديقة حيوان الجيزة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، عار تمامًا عن الصحة.

وأضاف رجائي في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خصص 35 مليون جنيه لتطوير الحديقة كمرحلة أولى، لافتًا إلى أن الحديقة إرث حضاري مهم، موضحًا أن الحديث بشأن نقل الحديقة الهدف منه إحداث بلبلة في الرأي العام.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه لا يعرف مصدر الشائعات التي انتشرت خلال اليومين الماضيين، متوقعًا أن يكون مصدرها رجال الأعمال، قائلا: "في رجال أعمال أعينهم على موقع الحديقة".

يشار إلى أن أنباء نقل الحديقة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تزعم نقل حديقة الحيوان من مقرها الحالي بمحافظة الجيزة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.