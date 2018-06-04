وزير الطيران: إدراج "سفنكس والقطامية" على قائمة المطارات الدولية

كتب - طه عبيد:

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن الوزارة ستدرج مطاري سفنكس والقطامية على قائمة المطارات الدولية؛ حتى يقدم المطاران خدمات الملاحة الجوية بالمنطقة، وكذلك وضع جداول تشغيل رحلات جوية لشركة طيران تعمل بالمطارين.

وأوضح فتحي، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن هذا الإجراء يحتاج لعدة أسابيع؛ ليكون المطاران جاهزين لتقديم كل الخدمات، ويظهران أمام كل الطيارين على مستوى العالم.

وأضاف الوزير، أن هناك بعض الشركات التي تقدمت لتنظيم رحلات من المطارين، إلا أن الوزارة ستنظر كل الطلبات التي جرى تقديمها لتبدأ شركات الطيران العمل بالمطارين.