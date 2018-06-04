"سفراء فوق العادة".. الطلبة المصريون أوائل الثانوية العامة بالكويت

القاهرة- أ ش أ:

أهدى الطلاب المصريون، الذين تصدروا قائمة أوائل الثانوية العامة في الكويت للعام الدراسي 2017 - 2018 نتائجهم إلى مصر، مُعربين عن فرحتهم بكونهم سفراء فوق العادة لمصر في الخارج.

وقال أحمد يحيى جابر حمام، الحاصل على المركز السادس علمي بمجموع 99.86% - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الاثنين - "إنه لم يكن يتوقع أن يكون من ضمن العشرة الأوائل في الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه كان يذاكر دروسه يوميا لفترة تتراوح ما بين 5 و6 ساعات، بينما لم يحصل على دروس خصوصية سوى في ثلاث مواد فقط، معربا في الوقت نفسه عن أمله في دخول كلية الطب البشري بمصر حتى يتمكن من مداواة آلام المرضى".

وشكر والديه ومدرسيه وزملاءه بالمدرسة، الذين كانوا يحفزونه على التفوق باستمرار، وأهدى نجاحه إلى وطنه مصر، وشكر وطنه الثاني الكويت.

وقالت سمر أحمد محمد علي، الحاصلة على المركز الثالث علمي، بمجموع 99.89%: "إن فرحتها اليوم بنجاحها تعود إلى إحساسها إنها خير سفيرة لبلدها في الخارج من خلال تفوقها الدراسي، معربة عن أملها في دخول كلية الطب أو الأسنان، وكذلك بالتوفيق لزملائها من طلبة الثانوية العامة في مصر".

أما الطالبة رنا محمد بكر الحاصلة على المركز الثامن علمي بمجموع 99.85%، فقالت إنها فوجئت اليوم بوزير التربية والتعليم العالي الكويتي يعلن اسمها ضمن أوائل الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تكون من ضمن الأوائل، لكنها كانت تتوقع أن يكون مجموعها في أواخر التسعينات، وتمنت الالتحاق بكلية طب الأسنان.

وقالت نوال أحمد إبراهيم، الحاصلة على المركز الثالث أدبي، بمجموع 99.09% "إنها لم تكن تحدد ساعات مذاكرة يوميا، لكنها كانت تضع جدولا بالدروس المدرسية التى يجب عليها مذاكرتها يوميا، مشيرة إلى أن تنظيم اليوم هو أساس التفوق في الثانوية العامة".

وأعربت عن أملها في دخول كلية الألسن لرغبتها دراسة اللغة اليابانية، مشيرة إلى أن الفضل يعود في تفوقها بعد الله سبحانه وتعالى إلى والدها ووالدتها، كما أعربت يارا أمين الديسطى الحاصلة على المركز السابع أدبي بمجموع 98.67% نفسه عن أملها أيضا في دخول كلية الألسن.

وقال محمد مصطفى الحاصل على المركز السادس أدبي بمجموع 98.91% "إن فرحته اليوم بتفوقه ليست لذاته وإنما لرد الجميل لوالديه وبلده، مشيرا إلى رغبته في الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ليكون سفيرا يخدم مصر والمصريين في الخارج، كما يعتبر نفسه الأن سفيرا لها فوق العادة من خلال تفوقه ورفع اسمها عاليا فى الكويت، التى تعتبر بلده الثاني".

وكان وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي أعلن أمس الأحد، أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسي 2017 - 2018، ومن بينهم 16 طالبا مصريا؛ واكتسح الطلبة المصريون المراكز العشرة الأولى بالنسبة لشعبة العلمى، فيما حصدوا 6 مراكز من العشرة في شعبة الأدبى.