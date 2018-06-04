السكك الحديدية: 169 ألف مقعد إضافي بالوجهين القبلي والبحري استعدادًا للعيد

كتب- أحمد نجيب:

أعلن المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، مؤكدًا استمرار العمل طوال أيام العيد، وإشرافه شخصياً على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات لجمهور المسافرين من الركاب.

وقال سالم، في نص البيان الصادر اليوم الاثنين، إن الهيئة نجحت هذا العام في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت في تشغيل قطارات إضافية من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصةً الوجه القبلي.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، وجود مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجرى حجزها يومياً ومطروحة للجمهور للحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات في نفس اليوم، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية وتشمل تشغيل 10 قطارات إضافية (عدد 6 قطارات مكيفة + 4 قطارات غير مكيفة)، بالإضافة إلى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة بحوالي 38 عربة إضافية في الفترة من 10 يونيو إلى 26 منذ ذات الشهر (خلال إجازة عيد الفطر المبارك) بإجمالي 89500 مقعد إضافي مكيف وعدد 79000 مقعد مميز لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع ذويهم.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، منها: "منع بيع أكثر 4 تذاكر لأي شخص، وبيعها بموجب بطاقة الرقم القومي"، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد بالقطارات المكيفة عن طريق الإنترنت مع تخصيص 70% من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة مصر برمسيس والجيزة فقط خلال فترة العيد الفطر، نظرًا لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلي يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.​