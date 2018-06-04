الزراعة: ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ9 محافظات خلال يومين

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال اليومين الماضيين، والذي بلغ حوالي 2 طن و147 كجم في 9 محافظات.

وأعلنت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم الاثنين، أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات ومباحث التموين.

وأضافت أن الكميات المضبوطة، والتي تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات: "الفيوم، دمياط، الغربية، السويس، البحيرة، بني سويف، الجيزة، أسيوط، القليوبية"، بجانب إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 23 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته، شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا، على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة خاصةً خلال شهر رمضان الكريم ومع تزايد الطلب على تلك المنتجات والمعروض منها، كذلك إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وأكد البنا، أنه لا تهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، لافتًا إلى أن تلك الحملات تستهدف تنفيذ القانون والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن تلك الحملات - والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين - تفتش أيضًا على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.

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