بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"جنوب سيناء" لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة

كتب- عمر مصطفى:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومحافظة جنوب سيناء لتنفيذ عددًا من المشروعات لصالح المحافظة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وقال "العصار" - وفق البيان الصادر اليوم الاثنين - إن وزارة الإنتاج الحربي ستوفر بموجب البروتوكول العديد من الإمكانيات والخدمات التي تخدم تنمية وتطوير محافظة جنوب سيناء، ومنها إشراف وزارة الإنتاج الحربي على إقامة خطوط إنتاج لمبات الليد، وألواح الطاقة الشمسية بإحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمدينة الطور، وإنتاج آلات ومعدات رفع المخلفات وتحسين البيئة.

كما يهدف البروتوكول لإنشاء ورفع الكفاءة والصيانة للمباني والمنشآت ورصف الطرق، بالإضافة إلى توريد وتركيب نظم إنتاج الطاقة المتجددة والنظم الموفرة للطاقة، وتوريد عربات ومعدات إطفاء الحريق وأنظمة الإنذار لتأمين كافة المنشآت التابعة للمحافظة، إلى جانب توريد وتركيب محارق النفايات الطبية والخطرة، فضلًا عن تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية، وكذلك إنشاء وتنفيذ شبكات وبرامج قواعد البيانات الإلكترونية ونظم الإدارة والمتابعة الآلية، وتوريد وتركيب (التجهيزات، الأثاث، كاميرات المراقبة، شاشات LED).

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن التعاون بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء سوف يحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد استخدام الموارد المالية، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم لاستغلال فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تسعى لتنفيذ الإستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير منظومة العمل على مستوى محافظة جنوب سيناء وخدمة المواطنين بالمحافظة، ولذلك فالمحافظة مهتمة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأوضح "فودة"، أنه بموجب هذا البروتوكول سوف تقوم الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمعاونة والمشاركة في استلام وتشغيل خطوط إنتاج لمبات الليد وإنتاج ألواح الطاقة الشمسية التابعين لمديرية التربية والتعليم بمدينة الطور بالمحافظة، بالإضافة إلى تدريب المعلمين والمدربين على التشغيل، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمحافظة لتحديد أولويات التعاون بين الطرفين.

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