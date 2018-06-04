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مفتي الجمهورية: الجنود الذين يدافعون عن الوطن في عبادة مستمرة

07:52 ص الإثنين 04 يونيو 2018
مفتي الجمهورية: الجنود الذين يدافعون عن الوطن في عبادة مستمرة

شوقي علام مفتي الديار المصرية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إن الجنود المصريين الذين يدافعون عن الوطن، هم في عبادة مستمرة، مؤكدًا "أننا في طريقنا لهزيمة من يعيشون في الكهوف مثل الخفافيش".

جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي نظمتها مساء أمس الأحد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في دار الكتب بباب الخلق، تحت إشراف الدكتورة عايدة عبد الغني المشرف العام على دار الكتب، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وأضاف أن دار الكتب ساهمت في إثراء العقل الإسلامي والمسيحي، وهذا الماضي العتيق يدفعنا إلى أن نبذل الكثير من الجهد، منوها عن فضل صيام شهر رمضان المبارك، فالصوم ليس امتناع عن المحرمات بل عن المباح كذلك، مشيرا إلى أن الله لا ينظر إلى المظاهر بل إلى القلب، حيث لا يجب الحكم على الإنسان من ظاهره بل من باطنه.

ولفت علام إلى وجود آيات الدعاء وسط آيات الصيام، قائلا: "للصائم دعوة لا ترد عند فطر قد لا تجاب فورا، فلم يذكر القرآن الكريم موعد استجابة الدعوة، لذلك لا يجب أن يحرم الإنسان نفسه من الدعاء بعد الصوم".

اختتم علام الأمسية بالحديث عن أهمية إرجاع الحقوق إلى أصحابها، وعن وجوب تحري الحلال والبعد عن الحرام.

وفي ختام الأمسية قام الدكتور هشام عزمي بتسليم فضيلة المفتي شوقي علام درع دار الكتب، وحضر الأمسية العديد من الشخصيات بينهم الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق.

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شوقي علام مفتي الديار المصرية الارهاب دار الكتب إيناس عبد الدايم
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