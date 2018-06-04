عناوين الصحف: امتحان "العربي" يمر بسلام.. وحل أزمة سد النهضة قريبًا

القاهرة- أ ش أ:

تناولت صحف الأخبار، والأهرام، والجمهورية، الصادرة اليوم الإثنين، عددا من الموضوعات المهمة، جاء في مقدمتها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل، ومتابعة امتحانات الثانوية العامة التي بدأت أمس بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وأبرزت الصحف مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئيس مجلس الوزراء بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل الانتهاء من تشييد المدن الجديدة فى المواعيد المقررة، وكذلك الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، والاستمرار فى تطوير البنية التحتية على نحو متواصل، مع الالتزام الكامل بالمعايير العلمية الخاصة بالجودة والأداء، بغية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف.

وأشارت الصحف إلى تصريح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تطورات العمل فى المدن الجديدة الجارى إنشاؤها فى جميع أنحاء الجمهورية، لاسيما العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وفى صعيد مصر.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول تطورات مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، كما عرض وزير الإسكان آخر مستجدات الخطة القومية المتكاملة لترشيد استهلاك المياه، والجهود الجارية لتنفيذ محطات تحلية المياه بالمحافظات الساحلية.

كما اهتمت الصحف الثلاث بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن أولياء الأمور والطلاب كانوا على موعد مع البهجة والسعادة بسبب سهولة اللغة العربية.

وأشارت الصحف إلى تصريح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بأنه تم ضبط حالة غش واحدة، خلال امتحانات اللغة العربية أمس، وهى لطالب بالمنوفية، تم ضبطه بعد دقيقتين من خروج الأسئلة، التى قام بتصويرها ونشرها بعد نصف ساعة من بدء الامتحان.

وقال: إن هناك تطورا كبيرا فى إحباط محاولات الغش مقارنة بالعام الماضي، وإنه تم غلق عدد من صفحات الغش وصلت لقرابة 3 صفحات، كما أن هناك تواصلا مباشرا مع إدارة موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» لإغلاق صفحات شاومينج وكل صفحات الغش الإلكتروني.

وأضاف أن غرفة عمليات الامتحانات، يشارك فيها أعضاء من الرقابة الإدارية والأمن الوطنى والجهات السيادية ولجنة التعليم بمجلس النواب، لتأمين سير الامتحانات بالشكل المطلوب وعلى أعلى مستوي.

وأكد حجازى مرور امتحان اللغة العربية بسلام، وأن الامتحان جاء مطابقا للمواصفات، مضيفا أنه يجب التفرقة بين مصطلح الغش والتسريب، قائلا: حتى التاسعة صباحا لم يكن هناك أى أسئلة تخص امتحان اللغة العربية منشورة، وفى التاسعة والنصف صور أحد الطلاب بعض الأسئلة وتم ضبطه على الفور.

وأشار - خلال مؤتمر صحفى - إلى أنه تم التأكد من وصول أسئلة الامتحانات فى موعدها وتجهيزات اللجان، وتم ضبط طلاب بالتليفونات ولكن أحدهم صور ورقة الأسئلة، وطالب أولياء الأمور بعدم تغشيش أبنائهم لأن مستقبلهم لن يكون جيدا.

وأكد أنه في محافظة بنى سويف بلجنة ببا تم استقبال بلاغ من رئيس اللجنة بضبط 4 طلاب تلقوا بعض إجابات عن طريق التليفون.

وأشار إلى أن كراسات الإجابة تأخرت فى إحدى لجان الإسكندرية 20 دقيقة، وتم تعويض الطلاب بنفس الوقت، وأن هناك طالبا فى إدارة الوايلى بالقاهرة نشر سؤالا بالتربية الدينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين تم ضبطهم.

وأرسل حجازى خطابا لمديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية، لعقد اجتماع عبر شبكة «الفيديو كونفراس» يوميا مع مقدرى الدرجات، عقب انتهاء أداء امتحان كل مادة، وذلك لمناقشة فنيات الامتحان، وكيفية تصحيح الإجابات وتقدير الدرجات.

وأشارت الصحف إلى موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على دراسة إمكانية زيادة قيمة المكافأة المالية المقررة للمعلمين المشاركين فى العملية الامتحانية من مراقبين وملاحظين، على ضوء المذكرة المعروضة من جانب رئيس عام الامتحان بزيادة المكافأة المالية المقررة للمعلمين، نظرا لما يبذلونه من جهود متميزة تسهم بشكل أساسى فى نجاح أعمال الامتحانات وتحقيقها للغايات المرجوة منها.

كما، أبرزت الصحف موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب جبالى المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوتين، خاصة واستثنائية، للعاملين بالدولة، وموافقة اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات 15% بدءا من أول يوليو المقبل.

وأشارت الصحف إلى أن المادة الأولى من مشروع قانون العلاوتين تنص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2018، طبقا للمادة 7 منه، 65 جنيها شهريا، وتنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بدءا من أول يوليو 2018، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2018، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه بدءا من أول يوليو 2018.

وتنص المادة الثالثة، على أن يمنح العاملون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به، بدءا من أول يوليو 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية "مدير عام" فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه بدءا من أول يوليو 2018.

فيما اهتمت جريدة الأهرام، بتصريحات سفير إثيوبيا لدى الخرطوم، ملوقيتا زودى، والتي أكد فيها أن إثيوبيا ومصر والسودان أوجدت مخرجا لأزمة سد النهضة خلال الاجتماع الأخير فى أديس أبابا.

وأضاف، أن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق شامل خلال اجتماع أديس أبابا بشأن سد النهضة، وأوضح أن اجتماع القاهرة المقبل سيكون امتدادا لما تم الاتفاق عليه فى أديس أبابا، مشيرا إلى أنه تم إنجاز ٦٥% من مشروع السد.

وكشف عن أن الجوانب العملية والأجواء المحيطة بالمفاوضات تؤكد أنه ستتم تسوية الأزمة، بعد أن تتفق الدول الثلاث على الجوانب التقنية، موضحا: "سد النهضة يخدم مصالح الدول الثلاث جميعها، وسنحتفل بإنجازه قريبا".

فيما اهتمت جريدة الأخبار بإزالة وزارة الموارد المائية والري 36 ألفًا و682 حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مبانٍ سكنية وأعمال ردم وغيرها.

وأشارت إلى تصريح المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، التابع لوزارة الري، بأن كافة الإزالات جرى تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة.

من جانبه أشار عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري إلى أن الإزالات تنوعت ما بين مبانٍ خرسانية ومبان بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجري وخلافه.

فيما اهتمت الجمهورية، بإعلان المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية حالة الطوارئ استعداداً لعيد الفطر المبارك وإلغاء الاجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات وأنه مستمر في العمل طوال أيام العيد وأنه يشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية والتأكد من تقديم كافة التسهيلات لجمهور المسافرين من الركاب.

وقال لـ "الجمهورية"، إن الهيئة نجحت هذا العام في إحكام الرقابة علي شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء. مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بتشغيل قطارات إضافية لمواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم خاصة الوجه القبلي.

وكشف رئيس الهيئة عن وجود مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجري حجزها يومياً ومطروحة للجمهور للحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات في نفس اليوم، وأنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية وتشمل تشغيل 10 قطارات إضافية في الفترة من 10 يونيه إلى 26 يونيه 2018 خلال إجازة عيد الفطر.

وأوضح أن 70% من التذاكر تباع من محطتي مصر والجيزة بحد أقصي 4 تذاكر للشخص الواحد وأن هناك 169 ألف مقعد إضافي ومقاعد شاغرة في القطارات الإضافية