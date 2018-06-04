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​أخبار متوقعة اليوم: بدء تصيحيح العينة العشوائية لامتحان "العربي" للثانوية العامة

07:30 ص الإثنين 04 يونيو 2018
​أخبار متوقعة اليوم: بدء تصيحيح العينة العشوائية لامتحان "العربي" للثانوية العامة

ارشيفية

أ ش أ

القاهرة.. تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة العربية للشهادة الثانوية.

القاهرة.. يصل البطريرك يوسف العبسي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك إلى مصر، وذلك لإقامة صلاة الجنازة لوفاة الأب الآرشمندريت عامر الطويل.

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث ثورة 30 يونيو 2013.

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وزارة التربية والتعليم امتحان اللغة العربية الشهادة الثانوية الثانوية العامة

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