​بالأسماء.. 16 مصريا يتصدرون قائمة أوائل الثانوية العامة في الكويت

الكويت- أ ش أ:

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي، أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسي 2017 – 2018، ومن بينهم 16 طالبا مصريا؛ حيث احتل الطلبة المصريين المراكز العشرة الأولى بالنسبة لشعبة العلمى، فيما حصدوا 6 مراكز من العشرة فى شعبة الأدبى.

وحصل الطلبة المصريين فى شعبة العلمى على المراكز العشرة الأولى، وهم بالترتيب كل من أحمد عبد الحكيم لبيب عبدالحكيم أيوب، بمدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين المشتركة بمجموع ٩٤ر٩٩٪‏، ومحمد خالد صباح إبراهيم، بمدرسة الإخلاص الأهلية الثانوية للبنين بمجموع المشتركة ٩٢ر٩٩٪‏، وسمر أحمد محمد علي، بمدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنات السالمية المشتركة بمجموع ٨٩ر٩٩٪‏.

كما حصلت ميراي رزق الله رمزي سليمان، بمدرسة أم القرى النموذجية الثانوية للبنات المشتركة بمجموع ٨٩ر٩٩٪، وندى عثمان محمد بركات الحمراوي، بمدرسة السالمية الثانوية للبنات بمجموع ٨٨ر٩٩٪‏، وأحمد يحيى جابر حمام، بمدرسة المباركية الثانوية للبنين بمجموع ٨٦ر٩٩٪‏، ومروة محمد القطب محمد مهنا، بمدرسة أنيسة بنت خبيب الأنصارية الثانوية للبنات المشتركة بمجموع ٨٦ر٩٩٪‏، ورنا هاني بكر محمد، بمدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنات السالمية المشتركة بمجموع ٨٥ر٩٩٪‏، ومحمد جاد حمدي حسين، بمدرسة يوسف بن عيسى الثانوية للبنين بمجموع ٨٥ر٩٩٪‏، ومحمود شكري عبدالرازق الجميعي، بمدرسة أنس بن مالك الثانوية للبنين بمجموع ٨٥ر٩٩٪‏.

أما بالنسبة لشعبة الأدبي، فقد حصلت على المركز الأول نور أحمد بشير، بمدرسة الكويت الأهلية الحديثة الثانوية للبنات المشتركة بمجموع ٦٥ر٩٩٪‏، والمركز الثاني حنان ابراهيم محمد، بمدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنات المشتركة بمجموع ٦١ر٩٩٪‏، والمركز الثالث نوال أحمد ابراهيم خليل، بمدرسة أمة بنت خالد الثانوية للبنات بمجموع ٠٩ر٩٩٪‏، والمركز الخامس وردة رجب محمد الملاح، بمدرسة زينب بنت محمد بن عبدالله الثانوية للبنات بمجموع ٩٦ر٩٨٪‏، والمركز السادس محمد مصطفى عبدالسلام، بمدرسة النجاة الأهلية الثانوية للبنين بمجموع ٩١ر٩٨٪‏، والمركز السابع يارا أمين الديسطي، بمدرسة الفروانية الثانوية للبنات بمجموع ٦٧ر٩٨٪‏.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم العالي الكويتي، إن نسب النجاح للثانوية العامة طبيعية ومتوقعة، مهنئا الطلبة وأولياء أمورهم، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجامعية، وتحقيق أعلى مراتب التفوق والنجاح لخدمة الكويت وأهلها.

وأشار إلى أنه سيتم وضع دراسة مستفيضة على موقع الوزارة الالكتروني بالإحصاءات والنسب الخاصة بنتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 – 2018، مثمنا الجهود الجبارة التي بذلها قياديو وزارة التربية والعاملون فيها من إداريين ومعلمين لإنجاح العملية التعليمية.

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