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الجالية المصرية في بريطانيا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

11:26 م السبت 30 يونيو 2018
الجالية المصرية في بريطانيا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

كتبت-مروة شوقي:
أقامت الجالية المصرية في بريطانيا، وقفة تأييد أمام حديقة (ماربل ارش) في العاصمة البريطانية لندن، في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، حضرها مجموعه من أبناء الجالية المصرية.

وحمل الحاضرون العلم المصري وارتفعت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية الحماسية.

وقالت مرفت خليل عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن الوقفة جاءت للتعبير عن الوطنية وحب أبناء الجالية للوطن وعرفانا بأن الثورة جاءت لتطهر مصر من حكم فاشي كانت له الرغبة في القضاء على استقلالية العدالة في مصر.

وأضافت: "الجالية المصرية في بريطانيا تقف خلف القيادة السياسية، وتؤيد كافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة للعبور إلى الإصلاح الاقتصادي وبناء الدولة المصرية الحديثة".

الجالية المصرية بريطانيا ذكرى 30 يونيو
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