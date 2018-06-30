الجالية المصرية في بريطانيا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

كتبت-مروة شوقي:

أقامت الجالية المصرية في بريطانيا، وقفة تأييد أمام حديقة (ماربل ارش) في العاصمة البريطانية لندن، في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، حضرها مجموعه من أبناء الجالية المصرية.

وحمل الحاضرون العلم المصري وارتفعت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية الحماسية.

وقالت مرفت خليل عضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن الوقفة جاءت للتعبير عن الوطنية وحب أبناء الجالية للوطن وعرفانا بأن الثورة جاءت لتطهر مصر من حكم فاشي كانت له الرغبة في القضاء على استقلالية العدالة في مصر.

وأضافت: "الجالية المصرية في بريطانيا تقف خلف القيادة السياسية، وتؤيد كافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة للعبور إلى الإصلاح الاقتصادي وبناء الدولة المصرية الحديثة".