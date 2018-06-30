رئيس "الثانوية العامة" يحيل واضعي امتحاني "الأحياء والكيمياء" للتحقيق​



كتبت - ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أحال اللجنة الفنية لمادتي الأحياء والكيمياء، والإحصاء مكفوفين، وكيمياء المتفوقين STEM للتحقيق؛ بسبب عدم المراجعة الدقيقة لنموذج الإجابة قبل توزيعه على المقدرين.

وأضاف "حجازي" في بيان اليوم السبت، أن "ما نفعله حاليًا من عقد اجتماعات مع اللجنة الفنية ومستشار المادة والإطلاع على آراء مقدري الدرجات للمادة مع أول يوم تصحيح للعينة العشوائية لكل مادة يعد ظاهرة صحية الهدف منها انصاف الطلاب والأخذ بروح الإجابة".

وتابع: "ما نقوم به من تعديلات، هو إضافة بدائل للإجابة فى الاسئلة لإنصاف الطلبة، كما أن هدفنا هو الصالح العام للطلاب وإنصافهم في تقدير الدرجات فقط لا غير".