ننشر التشكيل الجديد للمجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية

كتب- إسلام ضيف:

كشفت مصادر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن اعتماد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تشكيل المجلس الإكليريكي المختص بالأحوال الشخصية للأقباط في تشكيله الجديد.

وقُسّم المجلس الإكليريكي في تشكيله الجديد إلى 6 مجالس بالقاهرة والجيزة وإفريقيا، الصعيد، الوجه البحري والإسكندرية، أوروبا، أستراليا وآسيا، وأمريكا الشمالية.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إن الأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي تولى مسئولية المجلس الإكليركي بالقاهرة والجيزة وإفريقيا، والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن تولى المجلس بالصعيد، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة تولى المجلس بالوجه البحري والإسكندرية.

تابعت المصادر: "الأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر وأوسيم تولى المجلس بأستراليا وآسيا، والأنبا جيوفاني تولى المجلس بأوروبا، والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميرلاند للمجلس بأمريكا الشمالية".