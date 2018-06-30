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مدحت شلبي لمصراوي: "عقدي هيخلص مع on خلال أيام".. ومصادر: MBC تفاوضه

09:56 م السبت 30 يونيو 2018
مدحت شلبي لمصراوي: "عقدي هيخلص مع on خلال أيام".. ومصادر: MBC تفاوضه

الإعلامي مدحت شلبي

كتب - محمد عمارة:

قال الإعلامي مدحت شلبي، إنه يقضي إجازته السنوية حالياً لمدة 3 أسابيع، لعدم حصول قناة On sports على حقوق بث مباريات كأس العالم.

وأضاف "شلبي" في تصريحات لمصراوي: "عقدي هيخلص خلال أيام، لكن سأعود مرة أخرى إلى قناة أون سبورت عقب انتهاء الإجازة".

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت مصادر مقربة من مدحت شلبي، عن مفاوضات جارية من جانب إدارة قناة MBC للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده مع قناة أون سبورت.​

مدحت شلبي mbc On sports مباريات كأس العالم

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