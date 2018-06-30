بالصور.. وزيرة الثقافة ومحافظ الغربية يفتتحان المركز الثقافي بطنطا

إقبال كثيف على حديقة حيوان الجيزة في 30 يونيو

كتب - محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء السبت، المركز الثقافي بطنطا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وبدأت الاحتفالية بإزالة الستار عن اللوحة التذكارية لإنشاء المركز، ثم بدأ الحضور في مشاهدة الحفل الغنائي الذي قدمه مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، وهو عرض يجمع الأطفال ذوي القدرات الخاصة التابعين لدار الأوبرا المصرية.

حضر الحفل عدد من قيادات وزارة الثقافة وعلى رأسهم: الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، والدكتور عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وعدد من مجموعة كبيرة من رؤساء القطاعات بوزارة الثقافة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

يشار إلى أن المركز الثقافي تم إنشائه على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه، ويتسع إلى 450 مشاهدا في 3 مستويات.