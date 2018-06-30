الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

ودعا الأزهر الشريف - في بيان - جموع المصريين إلى العمل بجد ومثابرة من أجل تحقيق الآمال والطموحات التي حملتها تلك الثورة، "بما يحقق لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم الرفعة والتقدم"، سائلًا المولى - عز وجل - أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها من كل مكروه وسوء.