وزيرة الثقافة ناعية ميشيل المصري: الفن يفقد أحد مبدعيه

كتب - محمد عاطف:

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، الموسيقار الكبير ميشيل المصري الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم السبت.

وقالت "عبد الدايم" في بيان اليوم، إن الوسط الفني في مصر والوطن العربي فقد أحد مبدعيه بعد أن ترك بصمة وعلامة بارزة في مجال الموسيقى.

يذكر أن الموسيقار ميشيل المصري كان من أشهر عازفي الكمان وعزف مع أم كلثوم في حفلاتها الأخيرة في أغنيات (أغدا ألقاك، من أجل عينيك، يا مسهرني، ليلة حب)، وظل عازفا مميزا مع الفرقة الماسية، يعزف ويقوم بتوزيع موسيقى لعشرات الألحان التي تقدمها، وعزف مع فرقة الرحابنة بمصاحبة (فيروز)، فكان عازف الفرقة الأول.