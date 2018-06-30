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وزيرة الثقافة ناعية ميشيل المصري: الفن يفقد أحد مبدعيه

09:06 م السبت 30 يونيو 2018
وزيرة الثقافة ناعية ميشيل المصري: الفن يفقد أحد مبدعيه

الدكتورة ايناس عبد الدايم

كتب - محمد عاطف:

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، الموسيقار الكبير ميشيل المصري الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم السبت.

وقالت "عبد الدايم" في بيان اليوم، إن الوسط الفني في مصر والوطن العربي فقد أحد مبدعيه بعد أن ترك بصمة وعلامة بارزة في مجال الموسيقى.

يذكر أن الموسيقار ميشيل المصري كان من أشهر عازفي الكمان وعزف مع أم كلثوم في حفلاتها الأخيرة في أغنيات (أغدا ألقاك، من أجل عينيك، يا مسهرني، ليلة حب)، وظل عازفا مميزا مع الفرقة الماسية، يعزف ويقوم بتوزيع موسيقى لعشرات الألحان التي تقدمها، وعزف مع فرقة الرحابنة بمصاحبة (فيروز)، فكان عازف الفرقة الأول.

ايناس عبد الدايم ميشيل المصري وزارة الثقافة

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