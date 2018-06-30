رجب حميدة : مصر لا زالت تتعرض لمخاطر داخلية وإقليمية

كتب - أحمد علي:

قال رجب هلال حميدة، الأمين العام لمؤسسة البرلمانات العربية، إننا نعيش في مرحلة تتطلب دعم الدولة المصرية، لأنها ما زالت تتعرض لمخاطر إقليمية ودولية وداخلية، وينبغى علينا أن نتحدث دائمًا عن دعم الدولة.

وأضاف حميدة خلال احتفالية التحالف السياسي المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم السبت، أنه ينبغي علينا أن نقف خلف الدولة المصرية، حتى تصبح دولة مؤسسات، فإن استقرت الدولة سنجني ثمارًا كبيرة، فلا نزال نعاني من آثار الجماعات الإرهابية ويجب الوقوف بجانب الدولة المصرية والقيادة السياسية الآن.