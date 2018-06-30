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"الأقباط الأدفنتست" يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

09:04 م السبت 30 يونيو 2018
"الأقباط الأدفنتست" يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

هنأ يسري يوسف نصيف المفوض الرسمي العام لطائفة الأقباط الأدفنتست بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو.

وقال نصيف، في بيان اليوم: "تتقدم إدارة طائفة الأقباط الأدفنتست الى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى قواتنا المسلحة ولشرطتنا الغالية بأجمل التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو 2013".
وأضاف أن هذه الثورة تلاحمت فيها كل فئات الشعب من أجل حب مصر ومن أجل الإستقرار والأمن والأمان.

واختتم البيان قائلاً: "حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وجيشها العظيم وشرطتها الباسلة، وعاشت مصر في سلام وأمان في ظل حماية الله القدير".

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ذكرى 30 يونيو السيسي الأقباط الأدفنتست يسري يوسف نصيف

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