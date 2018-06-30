"الشهابي": الإخوان "جماعة شياطين".. والغرب يتربص بمصر

كتب - أحمد علي:

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر والشعب المصري كرامته وأرضه من جماعة الإخوان التي لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية "ويتفاوضون مع الشيطان من أجلها".

وأضاف الشهابي خلال احتفالية التحالف السياسي المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم السبت، إن الشعب فوَّض الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 يونيو لمواجهة جماعة الإخوان وأنصارهم من الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن هذا التفويض الشعبي مستمر حتى القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية.

وتابع: "الدول الغربية لا تزال متربصة بمصر".