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    "الحركة الوطنية" في ذكرى 30 يونيو: الشعب خرج ضد جماعة لا يهمها الوطن

    08:16 م السبت 30 يونيو 2018
    "الحركة الوطنية" في ذكرى 30 يونيو: الشعب خرج ضد جماعة لا يهمها الوطن

    كتب - أحمد علي:
    قال خالد العوامي، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية، إن ثورة يونيو خلصت الشعب المصري من نكبة جماعة لا يهما سوى مصلحتها، ولا يشغلها الوطن.

    وأضاف خلال احتفالية التحالف السياسي المصري بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، إن 30 يونيو كانت ثورة ضد نظام يقود البلاد والعباد إلى الهلاك، فكان من واجب الشعب النهوض والتحرك لإنقاذ مصر من تلك الجماعة.

    وتابع: "نحن الآن نجني ثمار ثلك الثورة العظيمة بالالتفاف حول القيادة السياسية".

    الحركة الوطنية ذكرى 30 يونيو التحالف السياسي المصري

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