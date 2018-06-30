وزير التعليم يكشف حقيقة فرض رسوم لدخول الطلاب المدارس

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا صحة إطلاقا لما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض الوزارة رسوم دخول يدفعها الطالب يوميا نظير دخول المدرسة، معتبرا أن هذا الأمر "لا يقبله منطق".

وقال الوزير - في تصريحات صحفية، اليوم السبت- إن الوزارة نفت مرارا علاقتها بأي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سوى حساب واحد يحمل اسم الوزير، وكل ما دون ذلك فلا صلة لها به، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتوفير خدمة تعليمية متميزة للطلاب بعد تطبيق النظام التعليمي الجديد.