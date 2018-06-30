نائب رئيس "الوفد": 30 يونيو نقلتنا من الفوضى إلى الدولة

كتب - أحمد علي:

قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن ثورة 30 يونيو نقلت مصر من شبه دولة وفوضى إلى دولة مؤسسات، وساهمت في عودة النمو الاقتصادي لمصر مرة أخرى.

جاء ذلك خلال احتفالية التحالف السياسي المصري، اليوم السبت، بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

ووجه الهضيبي التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة الذين تحملوا مغبة ما كان يحاك لنا في نفس اليوم.

وأضاف: "ثورة 30 يونيو تمثل عودة الروح للشعب المصري، وأنقذت المصريين من خفافيش الظلام ومن جماعة الإخوان الإرهابية وجماعات الشر".