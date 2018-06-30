بدء احتفالية "التحالف السياسي" في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

إقبال كثيف على حديقة حيوان الجيزة في 30 يونيو

كتب - أحمد علي:

بدأت قبل قليل، احتفالية التحالف السياسي المصري، الذي يضم ٤٥ حزبا سياسيا بحضور جميع أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف وعدد من قيادات وأعضاء أحزاب التحالف؛ بالذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو.

ورحب التحالف السياسي المصري خلال الاحتفالية بانضمام حزب الحركة الوطنية ومصر الثورة.

وقال المهندس تيسير مطر، عضو المجلس الرئاسي للتحالف، إن مصر كانت تعيش "أيامًا سوداء" تحت حكم جماعة الإخوان، حتى فوض الشعب الرئيس السيسي للخلاص من حكم الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن مصر تشهد نموًا اقتصادياً وأصبحنا نشعر بالأمن والأمان، بفضل تعاون القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهابيين.