"التعليم": أكثر من 307 طالبًا حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء

كتبت-ياسمين محمد:

عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، اجتماعًا موسعًا قبل البدء في أعمال تقدير أوراق العينة العشوائية لمادة الكيمياء، التي أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فيها الخميس الماضي، مع كل من: أعضاء الهيئة الفنية واضعي الامتحان، ومستشار المادة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، درس الاجتماع الملاحظات التي أبداها مقدري الدرجات خلال اجتماعهم مع أعضاء الهيئة الفنية ومستشار مادة العلوم، حول نموذج الإجابة والإجابات الأخرى المحتملة لبعض الأسئلة، وأصدر حجازي توجيهاته لمشرفي تقدير مادة اليكيماء على مستوى جميع قطاعات الجمهورية، بتضمين بعض التعديلات نموذج الإجابة للمادة "عربي- لغات"؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.

وفي ضوء نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقده حجازي، اليوم مع أعضاء الهيئة الفنية ومدير عام تنمية المادة؛ لدراسة ومناقشة كافة الشكاوى الواردة من الطلاب، تقرر الاكتفاء بما تم تضمينه من ملاحظات بنموذج الإجابة وعدم إضافة أي تعديلات أخرى بشأنه، نظرًا لعدم صحة ما ورد بباقي الشكاوى.

وأجرى حجازي، اليوم السبت، زيارة ميدانية للجان تقدير مادة الكيمياء "عربي - لغات" بقطاع القاهرة "ب" تفقد خلالها سير أعمال التقدير واطمأن بنفسه على التزام لجان التقدير بتنفيذ الملاحظات التي اعتمدها بنموذج إجابة الكيمياء ابللغة العربية، وكذلك تنفيذ التعليمات على نموذج الإجابة باللغة الأجنبية "تراجم.

ورافق حجازي خلال الزيارة كل من: خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات، ونائب رئيس الامتحان، أعضاء الهيئة الفنية واضعي أسئلة الامتحان، يسري ساويرس، مستشار العلوم، ماهر عبد الرحمن، رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة "ب"، وأحمد أسامة، رئيس لجنة الإدارة بقطاع القاهرة.

والتقى حجازي بمشرف عام التقدير بالقطاع ومجموعة من المقدرين واطمأن على سير أعمال التقدير وفق المعدلات المقررة لها، ووجه بضرورة توخي الدقة في أعمال التقدير ومراعاة أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا، مشددًا على مشرفي تقدير مادة الكيمياء باللغة الأجنبية "تراجم" بمتابعة التزام مقدري أوراق اللغات بما جاء من تعليمات لمقدري المادة باللغة العربية.

وعقب الزيارة الميدانية للجان تقدير مادة الكيمياء (عربي - لغات) بقطاع القاهرة (ب)، أعلن حجازي أن المؤشرات المبدئية لتقدير أوراق العينة العشوائية أوضحت أن عدد أوراق إجابة الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية (307) ورقة من إجمالي أوراق إجابة العينة العشوائية، وأن أكثر من نسبة (25%) من إجمالي أوراق العينة حصل على نسبة من 90%- أقل من 100%، وعليه فلن يتم إضافة أية تعديلات على ما تم إعلانه قبل تقدير أوراق العينة، وأشار إلى أن إعلان نتيجة تقدير العينة العشوائية ستعلن بمجرد الانتهاء منها مباشرةً.​