الأعلي للإعلام يهنئ الرئيس والشعب بذكري 30 يونيو

كتب- مصطفى علي:

تقدم المجلس الأعلي للإعلام بأسمي معاني التهنئة لشعب مصر العظيم وللرئيس عبد الفتاح السيسي ولرجال مصر البواسل في القوات المسلحة والشرطة بمناسبة الاحتفال بمرور ٥ سنوات علي ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال المجلس في بيان له بالتزامن مع بدء الاحتفالات باليوم الأبرز في التاريخ الحديث للوطن، أن ثورة الشعب الذي خرج بالملايين في مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات ليستعيد هويته وينقذ الوطن من براثن جماعة كادت أن تودي به إلي التهلكة، وليعيد للبلاد هويتها وينتشلها من الفوضي والانهيار في مشهد حضاري وسلمي شهد له العالم أجمع. انتهي بصنع أعظم الثورات في العصر الحديث لتمارس بعدها الدولة دورها لاستعادة الهيبة داخليا وخارجيا، ولتبدأ في بناء حاضر نرضاه ومستقبل نفخر به.

وتابع البيان أنه بالرغم من مرور خمس سنوات كاملة علي قرار جموع الشعب بإقصاء جماعة الظلام والإرهاب، فما زالت المعركة مستمرة ومازال رعاة الإرهاب، ودعاة التطرف يحاولون إفساد المشهد والإساءة للوطن وأبناءه بدعم مالي مفتوح من دول وجماعات تري في استقرار مصر وصدارتها خطر عليها وعلي مخططات كانوا يهدفون تنفيذها، لكن شعب مصر أطاح بأحلامهم المريضة وقرر استعادة الهوية الوطنية مستنجدًا بقواته المسلحة التي كانت دائما علي قدر المسئولية وملبية لنداء الشعب في كل الأوقات، ومع استمرار الاستهداف تستمر معركة مصر شعبا وقيادة مع الإرهاب وداعميه ومع كل من لا يريدون خيرا لهذا الوطن.

ووجه البيان تحية لشهداء الوطن الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا ليستقر الوطن في مواجهة طيور الظلام وأعوانهم، مؤكدًا أن دماء الشهداء لم تذهب سدي.​