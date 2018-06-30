  • عاجل:مباشر.. نهائي مبكر بالمونديال.. (فرنسا 4 -3 الأرجنتين)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نادي الأهرام ذكرى 30 يونيو زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح

    وزير التعاون الدولي السوداني يصل القاهرة

    04:38 م السبت 30 يونيو 2018
    وزير التعاون الدولي السوداني يصل القاهرة

    إدريس سليمان وزير التعاون الدولي السوداني

    كتب - طه عبيد:

    وصل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، إدريس سليمان وزير التعاون الدولي السوداني، قادما من الخرطوم في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين، يبحث خلالها عددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

    وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وزير التعاون الدولي السوداني، وصل على الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار. ​

    مطار القاهرة وزير التعاون الدولي السوداني القاهرة إدريس سليمان

    الخبر التالى:

    الأعلي للإعلام يهنئ الرئيس والشعب بذكري 30 يونيو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان