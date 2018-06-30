وزير التعاون الدولي السوداني يصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، إدريس سليمان وزير التعاون الدولي السوداني، قادما من الخرطوم في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين، يبحث خلالها عددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وزير التعاون الدولي السوداني، وصل على الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار. ​