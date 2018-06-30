بيان لـ"الصحة": 4 وفيات و11 مصابا بحادث تصادم "ميكروباص" وملاكي في سوهاج

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 4 مواطنين وإصابة 11 آخرين في تصادم "ميكروباص" بسيارة ملاكي بطريق سوهاج - دار السلام (مركز أخميم) محافظة سوهاج.

وأجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اتصالاً هاتفياً بمدير مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج؛ للاطمئنان على حالة المصابين، مع تكليف الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس هيئة التأمين الصحي بمتابعة الحادث.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم، أنه فور وقوع الحادث جرى الدفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين والوفيات إلى مستشفيات الهلال للتأمين الصحي، وأخميم، وسوهاج العام.

وأضاف "مجاهد"، أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور بالساق والزراع، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وغيبوبة مع اشتباه نزيف بالبطن، مشيراً الى أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.​