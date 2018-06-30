برلماني: الشعب المصري لن ينسى الموقف التاريخي للسيسي في 30 يونيو

كتب- محمد نصار:

هنأ النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، الشعب المصري ومؤسسات الدولة بمناسبة الذكرى الـ5 لثورة 30 يونيو.

وقال وطني، في بيان، اليوم السبت، إن الشعب المصري لا يمكن أن ينسى أبدًا الموقف التاريخي والبطولي للرئيس عبدالفتاح السيسي، وانحيازه غير المسبوق لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عندما قرروا عزل جماعة الإخوان الإرهابية من السلطة بصورة حضارية أبهرت العالم كله في جميع ميادين مصر بما يفوق الـ 30 مليونًا، في أكبر مظاهرة بشرية في تاريخ العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن 30 يونيو ثورة قام بها المصريون ليس فقط من أجل مصر وإنما من أجل كل دول الإقليم التي عانت من أخطار الجماعة الإرهابية التي أرادت أن تحول المنطقة إلى ساحة من الدمار والإرهاب.

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